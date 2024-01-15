 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 40. yılında anma törenleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 40. yılında anma törenleri düzenlendi

Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 40. yılında düzenlenen törenlerle anıldı. KKTC genelinde yapılan anma törenlerine siyasiler, bürokratlar, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında Dr. Küçük'ün liderlik ve doktorluk yönlerini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki önemini belirtti.

Dr. Fazıl Küçük\'ün vefatının 40. yılında anma törenleri düzenlendi
15.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:29
Abone Ol

Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 40. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde Küçük için düzenlenen anma törenlerinden ilki, başkent Lefkoşa'daki anıt mezarı başında yapıldı.

Buradaki anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra siyasiler, bürokratlar, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Törende Dr. Küçük'ün bazı aile üyeleri de yer aldı.

Törende protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıt mezarın başında İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Anıttepe'de bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıtı'ndaki anıt özel defterini imzalayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 40. yılında rahmet ve minnetle andığını dile getiren Tatar, Dr. Küçük'ün İngiliz sömürge idaresi yıllarında zor şartlar altında arkadaşları ve dava arkadaşlarıyla Atatürk devrimlerinin Kıbrıs'ta da uygulanması için çok boyutlu çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Dr. Küçük'ün sadece lider olarak değil doktor olarak da hep Türk halkının yanında bulunduğunu ifade eden Tatar, "15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilirken Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek birlikteydiler. Onlar, bu yola Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını, özgürlüğünü, hürriyetini başarmak için çıkmışlardı." diye konuştu.

Lefkoşa'daki anma etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde de program düzenlendi.

Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 40. yılında KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele kentlerinde de anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fazıl Küçük, Kıbrıs, Tatar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 40. yılında anma törenleri düzenlendi - Son Dakika


15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
13:58
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı

Son Dakika
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:35:57. #1.11#
SON DAKİKA: Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 40. yılında anma törenleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement