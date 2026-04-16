Drift Atan Sürücülere 440 Bin Lira Ceza

PENDİK'te trafik güvenliğini tehlikeye atarak ehliyetleri olmadığı halde otomobilleriyle drift atan iki sürücüye toplam 440 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 14 Nisan günü Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede drift atarak araç kullanan iki sürücünün görüntülerinin sanal medyada yer alması üzerine ihbar olarak değerlendiren ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerden A.E.K.(24) gözaltına alındı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift atmak' ve 'Ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak' suçlarından toplam 440 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücülerden A.E.K.'nin, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.