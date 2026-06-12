Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza

Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza
12.06.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin TL ceza verildi, aracı 60 gün trafikten men edildi.

MERSİN'de otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin TL para cezası kesildi, otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsü M.E.'yi tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu maddesi uyarınca 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Otomobil 60 gün süre ile trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Mersin, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26’ya yükseldi Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto Dünya Kupası açılışında kanlı protesto
Elazığ’da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı
Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu

21:05
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko’ya kötü haber
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber
20:40
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
17:18
Özgür Özel’den “Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü“ iddiası
Özgür Özel'den "Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 21:11:02. #7.13#
SON DAKİKA: Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.