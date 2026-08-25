Drift Atan Sürücüye 281 Bin Lira Ceza
Ankara'da drift atan sürücüye 281 bin lira ceza verildi, belgesi 60 gün süreyle alıkonuldu.
Başkentte aracının plakasını kapatarak drift atan sürücüye 281 bin lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu'nda bir sürücü aracının plakasını kapatarak drift attı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Ş.B.G. olduğunu belirledi.
Ekiplerce sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan şüpheliye 281 bin lira idari para cezası verildi ve aracı trafikten 30 gün menedildi.
Şüpheli hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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