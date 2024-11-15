Drift Atan Sürücüye 32 Bin Ceza

Pendik'te, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otoparkta aracıyla drift attığı görüntülerin sosyal medya yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aracın plakasından kimliğini belirlediği kadın sürücü P.Ö'yü Batı Mahallesi'nde yakaladı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" maddesi gereğince 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı.
Emniyete götürülen P.Ö. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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