Drift Attığı İçin Ağaca Çarpan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Drift Attığı İçin Ağaca Çarpan Araçta 3 Yaralı

Drift Attığı İçin Ağaca Çarpan Araçta 3 Yaralı
28.05.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca'da drift atan otomobil ağaca çarptı, 3 kişi hafif yaralandı. Kaza kamerada görüntülendi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kavşakta drift attığı otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. B.A.'ın (22) cadde üzerindeki dönel kavşakta drift atmaya çalışırken kontrolünü yitirdiği 54 SA 996 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçtaki E.K. (23), R.F. (20) ve Ç.S., hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekibi tarafından ayakta müdahale edildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın dönel kavşağa yavaş bir şekilde girmesi ve sonrasında hızlanarak kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpması yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Sapanca, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift Attığı İçin Ağaca Çarpan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Sevgilisinin Fenerbahçe’ye transferi için kariyerinden vazgeçti Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz

15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
14:22
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
21:14
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
20:03
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım’dan davet aldı
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım'dan davet aldı
19:57
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
19:40
Fast-food restoranında skandal Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
Fast-food restoranında skandal! Herkesin içinde azarlanınca gözyaşlarına hakim olamadı
19:32
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme
Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 16:45:22. #7.13#
SON DAKİKA: Drift Attığı İçin Ağaca Çarpan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.