Drift Yapan Sürücülere 82 Bin Lira Ceza

Güncel

Pendik'te drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 82 bin 918 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Harmandere Mahallesi'nde bir aracın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirledi.

Polis, yakaladığı araç sürücüsü İ.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 50 bin 685 lira ceza uyguladı.

Öte yandan İ.K'nin sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu ve aracı trafikten menedildi.

Ayrıca Kurtköy Mahallesi Orhanlı Caddesi'ndeki hasarlı trafik kazasına ilişkin çalışma başlatan ekipler, bir aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek drift attığını belirledi.

Kazaya neden olan sürücü H.Ö'yü yakalayan ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 32 bin 233 lira ceza kesti.