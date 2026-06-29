Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza

29.06.2026 17:20
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Başakşehir'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 140 bin lira ceza verildi.

Başakşehir'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Bahçeşehir Mahallesi'nde bir araç sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü F.N. ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Başakşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cumhur Çilali Cumhur Çilali:
    Sosyal medyada paylaşılan videoyu görüp yakalamışlar, demek teknoloji de güvenlik konusunda işe yarıyor en azından. Ceza uygun verilmiş gibi görünüyor 0 0 Yanıtla
  • Serpil Avcı Serpil Avcı:
    140 bin lira az geldi açıkçası, böyle dangalak sürücüler yüzünden bizim gibi masum insanlar ölüyor yollarda. Ehliyeti 6 ay alsalar yine az olur bence, bunu yapan tip bir daha aynı hatayı yapmasın diye 0 0 Yanıtla
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