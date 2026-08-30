Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza
Karabük'te drift atan sürücüye 140 bin lira ceza verildi, ehliyeti 60 gün süreyle alındı.
Karabük'te otomobiliyle drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.
Üniversite Mahallesi 301 Sokak'ta bir sürücünün otomobiliyle drift attığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Otomobili durduran ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin lira idari ceza uyguladı.
Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil de 60 gün trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
Öte yandan, otomobilin sokakta drift attığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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