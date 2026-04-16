Drift Yapan Sürücüye 340 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Drift Yapan Sürücüye 340 Bin Lira Ceza

Drift Yapan Sürücüye 340 Bin Lira Ceza
16.04.2026 23:05
Eskişehir'de drift yaptığı iddia edilen sürücü S.K'ye 340 bin lira ceza kesildi ve ehliyeti alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı iddia edilen sürücüye 340 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı öne sürülen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Çalışmalarda, kimliği belirlenen sürücü S.K'ye, "drift yapmak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" suçlarından toplam 340 bin lira ceza uygulandı.

Ayrıca S.K'nin ehliyetine 60 gün el konulup otomobili de aynı süre boyunca trafikten menedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Drift Yapan Sürücüye 340 Bin Lira Ceza - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:05
SON DAKİKA: Drift Yapan Sürücüye 340 Bin Lira Ceza - Son Dakika
