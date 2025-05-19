Drift Yapan Sürücüye 52 Bin TL Ceza

ANTALYA'nın Finike ilçesinde drift atarak trafik kurallarını ihlal eden otomobil sürücüsüne 52 bin 890 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Sahilkent Mahallesi toptancılar sitesi içerisinde otomobil sürücüsü İ.E'nin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 52 bin 890 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Haber- Kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA,