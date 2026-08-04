Dron ile Kaybolan Çoban Bulundu
Bilecik'te kaybolan çoban, dronla yapılan arama ile bulundu. Sağlık durumu iyi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, küçükbaş hayvanlarla kaybolan çoban dron yardımıyla bulundu.
Ciciler köyünde yaşayan Mustafa Akbıyık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yaptığı ihbarda kendisine ait 100 küçükbaş hayvan ile çoban Muzaffer Çün'den uzun süre haber alamadığını bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık bir saat süren dron destekli arama çalışmaları sonucunda sürüyü ve çobanı Sakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi Eğricay Üçgöletler mevkisinde buldu.
Ekipler, bulunan hayvanları sahibine teslim ederken, çobanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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