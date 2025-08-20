Dronla Ceza: Doğum Gününde İzmarit Attı - Son Dakika
Dronla Ceza: Doğum Gününde İzmarit Attı

20.08.2025 17:19
Osmaniye'de doğum günü kutlamasında yere izmarit atan gence dronla 2,954 lira ceza kesildi.

OSMANİYE Belediyesi zabıta ekipleri, doğum günü kutlaması sırasında yere sigara izmariti atan genci dronla tespit etti. Gencin doğum gününü kutlayan ekipler, 2 bin 954 liralık ceza makbuzunu da dronla gönderdi.

Osmaniye Belediyesi 'Şehrimizi temiz tutmak hepimizin elinde' sloganıyla başlatılan çevre temizliği seferberliği kapsamında mizahi bir çalışma yaptı. Millet Bahçesi'nde doğum günü kutlaması yapan gençlerden biri, yere sigara izmariti attı. Belediyenin dronuyla tespit edilen gence 2 bin 954 lira ceza kesildi. Zabıta ekipleri gencin doğum gününü kutlayıp, "Hediyeniz birazdan burada olacak" diyerek grubun yanından ayrıldı. Daha sonra ceza makbuzu, dronla izmarit atan gence gönderildi. Gencin şaşkınlık yaşadığı o anlar dron kamerasına yansıdı. Belediye, hazırlanan videoyla çevre kirliliğine duyarlılık mesajı vererek, çevreyi kirletenlere ceza kesileceğini duyurdu.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
