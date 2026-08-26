Dronla Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de 30 yıl hapis cezası olan firari, dronla takip edilerek yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, aracıyla kaçmaya çalıştığı sırada dron takibiyle yakalandı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "gece vakti yağma" sucundan 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin (51) araçla kaçtığını tespit etti.
Hükümlünün aracını dron ile takip eden ekipler, Yahşihan ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi'nde durdurarak yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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