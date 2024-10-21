Sivas'ın Gürün ilçesinde bir besicinin kaybolan 13 büyükbaş hayvanı jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Akpınar köyünde yaşayan H.D, 13 büyükbaş hayvanının kaybolmasının ardından durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların kaybolduğu bölgede dron yardımıyla arama çalışması başlattı.
???????Bir süre sonra ekiplerce bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Dronla Kaybolan Hayvanlar Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?