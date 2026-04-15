Dronla Koyun Sürüsü Toplayan Çoban

15.04.2026 09:49
Oltu'da İsmail Akbaş, dronla 30 saniyede koyun sürüsünü topladı. Görüntüleri ilgi gördü.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde çobanlık yapan İsmail Akbaş, araziye dağılan koyun sürüsünü dronla 30 saniyede topladı. O anları sanal medya hesabından paylaşan 'yeni nesil çoban'ın görüntüleri, büyük ilgi gördü.

Oltu ilçesine bağlı kırsal Toprakkale Mahallesi'nde çobanlık yapan Akbaş, çay demlediği sırada koyun sürüsünün geniş bir alana yayıldığını fark etti. Sürüyü yürüyerek toplamak yerine yanında bulunan ve çan bağladığı dronu uçuran Akbaş, koyunları yaklaşık 30 saniyede yeniden bir araya getirdi. O anları kayda alan Akbaş, "Çayım kaynadı, koyunlar da dağıldı. 'Dronu göndereyim gelsin' dedim. Dron olmasa yürümeye başlayacaktım. Gönderdim, ne güzel oldu. Teknolojiden faydalanıyorum. Kötü bir şey mi? 30 saniyede gittim, geldim" dedi.

'KUŞTAN ÜRKEN KOYUNLARI GÖRÜNCE DRON ALDIM'

Çobanlığın ata mesleği olduğunu belirten Akbaş, geçmişte koyunları değnek ve sesle yönlendirdiklerini ifade ederek, "Şimdi Oltu dağlarında adeta bir kartal gibi gözlerimle sürüyü kontrol ediyorum. Bir gün sürü, dağa doğru ilerlerken bir kuş havalandı; koyunlar ürküp geri döndü. Ben de buradan yola çıkarak dron aldım. Aynı şekilde sürüyü yönlendirmeye başladım. Sürü bölündüğünde de dronla bulup, geri getiriyorum. Teknolojiden bu şekilde yararlanıyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/OLTU (ERZURUM), (DHA

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
