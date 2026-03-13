Dronla Trafik Denetimi: 67 Sürücü Cezalandırıldı

İstanbul'da trafik polislerince dron desteğiyle yapılan taralı alan ve kaldırım uygulamasında, 67 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı.

Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, taralı alan ve kaldırım ihlali yapan sürücüleri dron ile tespit etti.

Denetim kapsamında, 67 sürücüye 233 bin 909 lira cezai işlem uygulandı.