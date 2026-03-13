Dronla Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Dronla Trafik Denetimi Yapıldı

Dronla Trafik Denetimi Yapıldı
13.03.2026 14:56
Aydın'da dron destekli trafik denetimiyle kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında trafik uygulaması yaptı.

Işık ihlali, emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşma gibi trafik kuralları ihlal eden sürücüler dronla tespit edildi.

Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

