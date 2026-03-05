Drujba Boru Hattı 6 Haftada Onarılacak - Son Dakika
Drujba Boru Hattı 6 Haftada Onarılacak

05.03.2026 22:03
Zelenskiy, saldırıya uğrayan Drujba boru hattının 6 haftada onarılabileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya taşıyan ve 27 Ocak'ta yapılan saldırıda hasar gören Drujba boru hattının 6 haftada onarılabileceğini bildirdi.

Zelenskiy, Kiev'deki çalışma ofisinde hükümet yetkilileri ve Ukraynalı milletvekilleri ile düzenlediği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 27 Ocak'ta Macaristan ve Slovakya için kritik öneme sahip Drujba boru hattına düzenlenen saldırı nedeniyle petrol sevkiyatının sekteye uğramasının ardından, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'yı sevkiyatın sürmesini engelleyerek durumu siyasi amaçlarla kullanmakla suçlamasına değindi.

Macaristan'ın, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk Avrupa Birliği kredisini bloke edebileceği yönünde açıklamalar yaptığını anımsatan Zelenskiy, "(AB'de) Ukrayna bu boru hattını onarmaya başlamazsa 90 milyar avroluk bir blokajın gerçekleşeceğini konuşuyorlar." dedi.

Zelenskiy, AB'nin henüz bu konuda Kiev'e resmi bir talep göndermediğini kaydetti.

Drujba boru hattının onarılmasının 6 hafta içinde mümkün olabileceğini belirten Zelenskiy "Ancak bu, tahrip edilenlerin yeniden inşa edileceği anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ndeki bir kişinin, 90 milyarı veya 90 milyarın ilk dilimini bloke etmemesini ve Ukrayna askerlerinin silahlara sahip olmasını umuyoruz. Aksi takdirde, bu kişinin adresini silahlı kuvvetlerimize, askerlerimize vereceğiz. Onlar arayıp kendi dilinde onunla iletişim kuracak." ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy söz konusu boru hattına Rusya tarafından saldırı yapıldığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

