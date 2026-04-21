Drujba Petrol Hattı Onarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan "Drujba" petrol boru hattının onarıldığını belirterek, "Petrol boru hattı tekrar faaliyete geçebilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kiev'deki çalışma ofisinde hükümet yetkilileri ile bir araya gelerek, ülkesi ve dünyadaki enerji gelişmelerini ele aldıklarını aktardı.

Saldırılar nedeniyle Ukrayna'da hasar gören enerji altyapısının bakımı ve onarılması için müttefiklerle görüşmeler yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bu hafta için enerji 'Ramstein' formatında bir toplantı hazırlıyoruz ve enerji tesislerinin onarımı ve korunması için gerekli finansmanın sağlanmasını hızlandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Drujba petrol boru hattının da onarıldığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) ile yapılan iletişimde belirtildiği gibi Ukrayna, Rus saldırısı sonucu hasar gören Drujba petrol boru hattının bir bölümündeki onarım çalışmalarını tamamladı. Petrol boru hattı, tekrar faaliyete geçebilir. Şu anda, kimse Rus saldırılarının petrol boru hattı altyapısına tekrarlanmayacağının garantisini veremese de uzmanlarımız, boru hattı sistemi ve ekipmanının yeniden faaliyete geçmesi için temel koşulları sağladı."

Zelenskiy, AB'nin ülkesi için ayırdığı ve daha sonra Macaristan tarafından bloke edilen 90 milyar avroluk kredinin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.