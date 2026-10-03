DSİ Bölge Müdürü Yücegök, yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantıya katıldı. - Son Dakika
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DSİ Bölge Müdürü Yücegök, yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

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DSİ Bölge Müdürü Yücegök, yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantıya katıldı.
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DSİ Bölge Müdürü Faruk Yücegök, 2026 Bölge Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı; toplantıda yatırımlar ve planlanan projeler değerlendirildi. Edirne'de ise rehber öğretmenlere yönelik mesleki gelişim semineri düzenlendi.

DSİ Bölge Müdürü Faruk Yücegök, 2026 Yılı Bölge Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ülke genelinde devam eden yatırımlar, sahadaki çalışmalar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca hedef ve önceliklere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Rehber öğretmenlere mesleki gelişim semineri

Edirne'de rehber öğretmenlere yönelik "Rehber Öğretmen Mesleki Gelişim Seminerleri" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Seminerde alanında uzman eğitim görevlileri tarafından rehber öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüRehberEdirneEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: DSİ Bölge Müdürü Yücegök, yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantıya katıldı. - Son Dakika
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