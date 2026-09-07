DSİ, Çakmak Barajı\'nda Pompa İstasyonu\'nu inceledi

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Çakmak Barajı'nda incelemede bulundu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücegök, Çakmak Barajı Yaklaşım Kanalı P2B Pompa İstasyonu'nu yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yücegök, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Baytar, kan bağışı çadırını ziyaret etti

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, kan bağışı çadırını ziyaret etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Baytar, "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" kampanyası kapsamında Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından Saraçlar Caddesi'nde kurulan kan bağışı çadırına ziyarette bulundu.

Baytar, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek tüm bağışçılara teşekkür etti.

Şehit Girgin, kabri başında anıldı

Şırnak'ta görev yaptığı 1994 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Hakan Girgin, şehadetinin yıl dönümünde anıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Girgin'in kabri başında anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan programa Girgin'in ailesi ve müdürlük personeli katıldı.