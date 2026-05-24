DSİ'den Kontrollü Su Salınımı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSİ'den Kontrollü Su Salınımı Uyarısı

DSİ\'den Kontrollü Su Salınımı Uyarısı
24.05.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de barajlarda kontrollü su salınımı yapıldı, vatandaşlar uyarıldı.

DEVLET Su İşleri (DSİ) 10'uncu Bölge Müdürlüğü, bölgede etkili olan yoğun yağış ve kar erimeleri nedeniyle Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de 7 barajda kontrollü su salınımı yapıldığını duyurdu. Açıklama baraj ve akarsu yataklarından uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi. Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Diyarbakır'daki Karakaya, Çınar ve Devegeçidi barajları ile Mardin'deki Ilısu Barajı, Siirt'teki Alkumru, Çetin ve Şirvan barajlarında kontrollü su salınımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

VATANDAŞLAR UYARILIDI

Açıklamada, "Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişleri yaşanmaktadır. Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla, kontrollü su salınımı yapılan barajlar Diyarbakır Karakaya Barajı, Çınar Barajı, Diyarbakır Devegeçidi Barajı, Mardin Ilısu Barajı, Siirt Alkumru Barajı, Siirt Çetin Barajı, Siirt Şirvan Barajı. Tahliye sürecinde akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSİ'den Kontrollü Su Salınımı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:05:30. #7.12#
SON DAKİKA: DSİ'den Kontrollü Su Salınımı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.