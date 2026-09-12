DSİ, Silvan Sulama Tüneli'ndeki patlama ve göçük iddialarını yalanladı - Son Dakika
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DSİ, Silvan Sulama Tüneli'ndeki patlama ve göçük iddialarını yalanladı

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Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, Silvan Sulama Tüneli'ndeki "patlama ve göçük" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, şantiyede küçük çaplı rutin bir jeolojik hareketlilik tespit edildiği, çalışmaların tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, bazı yayın organlarında yer alan Silvan Sulama Tüneli'ndeki "patlama ve göçük" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapım çalışmaları devam eden projede iddia edildiği çapta bir kazanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, tünel şantiyesinde herhangi bir patlama veya büyük çaplı göçük yaşanmadığı bildirilerek, şunlara yer verildi:

"Durum jeolojik bir gelişme olup tünel delme çalışmaları esnasında, yeraltı yapısının doğası gereği her şantiyede karşılaşılabilen küçük çaplı, öngörülebilir ve tamamen kontrol altındaki rutin bir jeolojik hareketlilik tespit edilmiştir. Çalışmalar tedbir amaçlı ve geçici olarak durdurulmuştur. Hem iş güvenliği standartları hem de projenin mühendislik gereksinimleri doğrultusunda, söz konusu jeolojik hareketliliğin yaşandığı lokal bölgede teknik incelemeler ve zemin güçlendirme çalışmalarını yürütmek amacıyla faaliyetlere tedbir amaçlı, geçici bir süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, teknik heyetin incelemelerinin ardından çalışmalara en kısa sürede kaldığı yerden kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSİ, Silvan Sulama Tüneli'ndeki patlama ve göçük iddialarını yalanladı - Son Dakika

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