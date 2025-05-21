DSİ'ye Yeni Araçlar Kazandırıldı - Son Dakika
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DSİ'ye Yeni Araçlar Kazandırıldı

Tarım Bakanı Yumaklı, DSİ makine parkına 25 treyler ve 2 amfibik ekskavatör teslim edildi.

21.05.2025 13:10
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 25 treyler çekicisi ve 2 yüzer paletli amfibik ekskavatörün Devlet Su İşleri (DSİ) makine parkına kazandırıldığını belirtti.

Bakan Yumaklı, Ankara'da DSİ Etlik Tesisleri'nde gerçekleştirilen 25 treyler çekicisi ve nakliye treyleri ile 2 amfibik ekskavatörün teslim törenine katıldı. Burada konuşan Yumaklı, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacının karşılanması, bereketli toprakların veriminin artırılması, konutların ve sanayimizin enerji ihtiyacının sağlanması için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. DSİ bu kapsamda, son 23 yılda 11 bin 64 tesis inşa etti. Bu rakam, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların 2 katından fazladır. Bu sürede 1298 baraj ve göletimizle yaklaşık 50 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Böylece depolama kapasitemizi 183,4 milyar metreküpe çıkardık. Sulanan tarım arazisi miktarını son 23 yılda 7,2 milyon hektara çıkardık. Bütün bu çalışmaların yanında, DSİ'nin bir diğer önemli görevi, vatandaşlarımızı taşkınlara karşı korumak, alınan tedbirlerle can ve mal kaybını önlemektir. İklim değişikliğinin etkilerini daha sık hissettiğimiz bir dönemde, bu sorumluluk daha da önemli hale gelmiştir. Çünkü hiç olmasını tahmin etmediğimiz yerlerde bile sel felaketlerini yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'20 MİLYON DEKAR ALANDA TAŞKIN KONTROLÜ SAĞLADIK'

Kayıpların olmaması için, taşkınla mücadelede son dönemde çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, "Yaşam kaynağımız olan su; kaidelerine uygun olarak kontrol edilemediğinde dünyanın en yıkıcı afetlerinden birine dönüşebiliyor. 1975'ten bu yana ülkemizde meydana gelen taşkınlarda 900'ün üzerinde vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bu sürede 990 bin hektar alanın etkilendiği ve ekonomik kaybın 4 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Son 23 yılda 68 taşkın maksatlı depolama tesisiyle 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık. 533 noktada kurduğumuz 'Taşkın Erken Uyarı Sistemiyle' taşkınlara erken müdahale imkanı elde ettik. 2024 yılında 164 adet uyarı ile taşkın zararlarını azalttık" diye konuştu.

'ARAÇLAR, DSİ'NİN KABİLİYETİNİ DAHA ÇOK ARTIRACAK'

Araçların DSİ'nin kabiliyetini sahada daha çok artıracağının altını çizen Yumaklı, "DSİ'nin daha da güçlendirilmesi adına 2021-2025 yılları arasında 700 iş makinesinin alımını planlamıştık. 570 iş makinesini DSİ makine parkına kazandırdık. Kalan 130 dozeri de bu yıl içinde teslim alacağız. 2024 ve 2025 yıllarında 100 adet treyler çekicisi alımını planlamıştık. Yaklaşık 1 milyar 700 milyon lira bedelle gerçekleştirilen bu alım çerçevesinde 75 adet aracımız geçen yıl bölgelere gönderilmişti. Bugün bir araya gelmemize vesile olan 25 adet treyler çekicisinin tarafımıza teslimatı da şimdi gerçekleşiyor. Bugün, DSİ makine parkına ilk kez kazandırılacak 2 yüzer paletli amfibik ekskavatörü de teslim alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, treyler çekicisi ve nakliye treyleri ile amfibik ekskavatörlerin yaklaşık maliyetinin 55 milyon TL olduğunu söyleyerek, "Bu araçlar, hem karada hem suda görev yapabiliyor. Bu özel iş makineleri, su yollarının ve nehir deltalarının derinleştirilmesi; nehir, göl, baraj, sahil şeridi bakımı ve temizlikleri ile dip tarama gibi amaçlarla kullanılacak. DSİ makine parkına dahil edilen iş makinelerinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından araçları inceleyerek, amfibik ekskavatör üzerinde basın mensuplarına poz verdi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Devlet Su İşleri, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

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