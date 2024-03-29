DSİ, Yozgat\'a 16 milyar lira harcayarak 122 tesis inşa etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ'nin son 21 yılda Yozgat'a 16 milyar 961 milyon 86 bin lira harcamayla 122 tesis inşa ettiklerini bildirdi.
Balta, yazılı açıklamasında, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun değerinin her geçen gün arttığını belirtti.
Balta, DSİ tarafından içme suyu tesisleri, barajlar, gölet ve yeraltı depolama tesisleri, HES'ler yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yozgat'ta refah düzeyinin artması için son 21 yılda, 122 adet tesis ile 16 milyar 961 milyon 86 bin lira yatırım yapılmıştır. 9 baraj ve 6 gölet inşa ettik ve böylece 160,15 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Son 21 yılda Yozgat'ta inşa ettiğimiz 26 sulama tesisi ile 267 bin 40 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık."
Yozgat'ta 6 baraj ve 2 gölet inşaatının sürdüğünü aktaran Balta, şu bilgileri verdi:
"Bu baraj ve göletlerin tamamlanması ile 143 bin 900 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan son 21 yılda tamamladığımız 3 içme suyu tesisi ile yaklaşık 261 bin 77 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 17,50 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. 21 yılda tamamlanan 72 taşkın koruma tesisi ile Yozgat şehir merkezi, 66 yerleşim yeri ve 22 bin 800 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 19 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz."
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