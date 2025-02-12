DSÖ: ABD'nin çekilmesi kuş gribi iletişimini zorlaştırdı

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CENEVRE, 12 Şubat (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin örgütten çekilmesinin, devam eden kuş gribi salgınıyla ilgili olarak bu ülkeyle temas kurmayı giderek daha da zorlaştırdığını belirtti.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, salı günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, "Bilgi akışı gerçekten zorlaştı. Geleneksel iletişim yolları kesildi" dedi. Öte yandan Lindmeier bu konuda ayrıntı vermekten kaçındı.

ABD'de Nisan 2024'te H5N1 kuş gribi salgınının ortaya çıkmasından bu yana çoğu çiftlik işçileri olmak üzere yaklaşık 70 kişi virüse yakalandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hastalığın insandan insana bulaştığına yönelik kanıt olmaması ve hastalıkla ilgili halk sağlığı riskinin düşük olduğunu, ancak kuşlar, kümes hayvanları veya çiftlik hayvanlarıyla daha çok meşgul olan kişilerin enfeksiyon kapma riskinin daha yüksek olduğunu bildirdi.

ABD'nin DSÖ'den çekilmesi, bu durumun kritik bilgilerin paylaşımında yaratacağı olumsuzluklar başta olmak üzere bazı endişelere yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı gün ABD'nin örgütten çekilmesi yönündeki başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre bazı ülkeler özel olarak ABD'nin yeni ortaya çıkan virüslerle ilgili bilgi paylaşımını durdurma ihtimaline ilişkin endişelerini de dile getirdi. Ayrıca bu ülkeler tarafından yeni virüslerle ilgili bilgi paylaşımının, bir sonraki salgının önlenmesinde kritik rol oynayabileceği vurgulandı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki süt ineklerinde kısa süre önce ikinci nesil kuş gribi virüsü tespit edilmesinin ardından durum daha da endişe verici bir hal alarak salgının yayılmasıyla ilgili korkuları artırdı.