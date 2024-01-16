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DSÖ: Avrupa'da aşılarla 1,4 milyon hayat kurtarıldı - Son Dakika
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DSÖ: Avrupa'da aşılarla 1,4 milyon hayat kurtarıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, güvenli ve etkili Kovid-19 aşıları sayesinde Avrupa bölgesinde en az 1,4 milyon hayatın kurtarıldığını bildirdi. Kluge, aşıların önemini vurgulayarak, aşıların olmaması durumunda ölü sayısının 4 milyon civarında olabileceğini belirtti. Ayrıca, aşıların JN.1 varyantının yayılmasını da engellediğini ifade etti.

DSÖ: Avrupa\'da aşılarla 1,4 milyon hayat kurtarıldı
16.01.2024 - 18:06,
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, güvenli ve etkili Kovid-19 aşıları sayesinde Avrupa bölgesinde en az 1,4 milyon hayatın kurtarıldığını bildirdi.

Kluge, DSÖ Avrupa Bölge Direktörlüğü tarafından düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19 aşılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 aşılarının Avrupa'da ölümlerin önlenmesinde önemli rol oynadığını belirten Kluge, "Güvenli ve etkili Kovid-19 aşıları sayesinde bölgemizde en az 1,4 milyon hayat kurtarıldı. Aşılar olmasaydı, Avrupa bölgesinde bilinen kümülatif ölü sayısı 4 milyon civarında ya da muhtemelen daha da yüksek olabilirdi." dedi.

Kluge, kurtarılan hayatların yüzde 90'ından fazlasının 60 yaş üstü kişiler olduğunu kaydetti.

Kovid-19 aşılarının, kullanılmaya başlandığı Aralık 2020 ila Mart 2023 döneminde Avrupa bölgesindeki can kayıplarını yüzde 57 azalttığını belirten Kluge, yalnızca ilk hatırlatma dozlarının 700 bin kişinin hayatını kurtardığını vurguladı.

Kluge, aşıların gücünün "inkar edilemez" olduğunun altını çizerek Kovid-19 açısından yüksek riskli kişilere, en son aldıkları hatırlatma dozundan 6 ila 12 ay sonra yeniden aşı olma çağrısında bulundu.

Kovid-19'un JN.1 varyantının büyük ölçüde diğer varyantların yerini aldığının altını çizen Kluge, "JN.1 şu anda dünya genelinde rapor edilen en yaygın varyant ve Avrupa'da da dolaşan baskın varyant. JN.1 varyantının daha ağır olduğunu gösteren bir kanıt olmasa da bu virüsün öngörülemez doğası, ülkelerin yeni varyantları izlemeye devam etmesinin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kluge, birçok ülkenin Kovid-19 ile ilgili DSÖ'ye raporlamayı azalttığını veya durdurduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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