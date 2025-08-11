DSÖ'den Gazze için endişe verici uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'deki "askeri faaliyetlerini genişletme planının", Gazze Şeridi'ndeki mevcut vahim insani ve sağlık durumu göz önünde bulundurulduğunda son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

"İsrail'in Gazze'deki askeri faaliyetlerini genişletme planı, Gazze Şeridi genelinde zaten vahim olan insani ve sağlık durumu göz önüne alındığında son derece endişe verici." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, daha fazla çatışmanın, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği nedeniyle daha çok çocuğu riske atabileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, gıda ve sağlık yardımına acil ve engelsiz erişim ile esirlerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes çağrılarını yineledi.

İsrail Güvenlik Kabinesi ise Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Gazze kentinin işgalini öngören yeni bir planı onaylamıştı.