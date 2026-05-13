DSÖ'den Hantavirüs Açıklaması

13.05.2026 22:31
DSÖ, hantavirüsün küresel riskinin düşük olduğunu ve vakaların takibinin sürdüğünü bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir yolcu gemisinde görülmesinin ardından dünya gündemine oturan hantavirüsü "küresel nüfus için riski düşük" olarak değerlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Ghebreyesus, Hollanda bandıralı "MV Hondius" gemisinde hantavirüs tespit edilmesinin ardından yaşananlara ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Hantavirüs vakalarıyla ilgili 2 Mayıs'tan bu yana yeni ölüm vakası bildirilmediğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ'ye bildirilen toplam 11 vakadan 8'i laboratuvar testleriyle Andes virüsü enfeksiyonu olarak doğrulandı. Kalan bir vaka ise daha detaylı testlerden geçiyor. DSÖ, küresel nüfus için riski düşük olarak değerlendirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İlgili tüm ülkelerden uzmanlarla yakın temas halinde olduklarına değinen Ghebreyesus, resmi uluslararası sağlık tüzükleri kanalları aracılığıyla gemiden tahliye edilen yolcular ve mürettebatın sağlık ve refahı hakkında haftalık rapor almaya devam ettiklerini belirtti.

Ghebreyesus, "Uluslararası koordinasyon, halk sağlığını koruma çabalarını desteklemeye devam ediyor." dedi.

Gemideki hantavirüs vakaları

Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Gemi, Santa Elena'ya geldiğinde 30 kadar yolcu burada inmiş, hayatını kaybeden yolcunun cesedi ve semptomu bulunan Hollandalı eşi de gemiden ayrılmıştı. Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

DSÖ 2 Mayıs'ta, MV Hondius'un Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Cabo Verde yetkililerinin, geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 Amerikalının da hantavirüs testleri pozitif çıktı.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

