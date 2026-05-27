DSÖ'den KDC'ye Ebola için Ateşkes Çağrısı

27.05.2026 16:27
Tedros Ghebreyesus, Ebola salgınını kontrol altına almak için KDC'deki çatışmalara ateşkes çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etkili olan Ebola salgınını kontrol altına almak için ülkede savaşan taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, KDC'deki duruma ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

KDC'nin doğusunun, Ituri eyaletindeki Ebola salgınıyla birlikte hastalık ve çatışmanın "felaket" boyutunda artışıyla karşı karşıya olduğunu belirten Ghebreyesus, "Bundibugyo" virüsünün neden olduğu Ebola salgınının onaylanmış bir aşısı veya tedavisi olmadığını kaydetti.

Ghebreyesus, "Ebola bulaşmasının durdurulması tamamen insani yardıma erişime bağlı. Ancak devam eden çatışmalar kitlesel yer değiştirmeye yol açıyor. Salgına maruz kalan kişileri aşırı kalabalık kamplara itiyor." ifadelerini kullandı.

Kamplardaki kişilerin kritik karantina koşullarında olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, insani yardım ve sağlık çalışanlarının her şeylerini riske attığını belirtti.

Ghebreyesus, "Sağlık tesislerine yapılan saldırılar vakaları ve temaslılarını takip etmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bombalar yağarken toplumsal güveni inşa edemeyiz veya hastaları izole edemeyiz. Savaşan tüm tarafları bu salgını kontrol altına almak için acil bir ateşkes konusunda anlaşmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tıbbi ekiplerin güvenli ve sürekli erişimine izin verilmesi yönünde de çağrı yapan Ghebreyesus, insanların hayatta kalmasının her şeyden önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ebola salgını KDC'de yeniden görüldü

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası öldü.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de isyancı M23 üyeleri, 2025'in başından bu yana devam eden silahlı saldırılar sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

