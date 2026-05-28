DSÖ'den KDC'ye Ebola Mücadele Desteği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola salgınının etkili olduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) mücadeleyi desteklemek için bu ülkeye doğru yolda olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, KDC'deki duruma ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

KDC'ye doğru hareket ettiğini belirten Ghebreyesus, "Ebola geri döndü. KDC'deki Ituri eyaleti en büyük darbeyi alıyor. DSÖ ekiplerimiz, ortaklarımız ve hiç durmadan mücadele eden olağanüstü sağlık çalışanlarıyla birlikte KDC hükümetinin liderliğinde sahada olacağım." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, KDC'nin 16 kez Ebola'yı yendiğini ve bu kez de farklı olmayacağını vurgulayarak, birlikte harekete geçme çağrısında bulundu.

Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bir diğer paylaşımında DSÖ'nün tıbbi yardım malzemelerinin KDC'ye ulaştığına da değindi.

Ebola salgını KDC'de yeniden görüldü

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası öldü.