DSÖ, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının başlatılmasını bekliyor - Son Dakika
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DSÖ, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının başlatılmasını bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ilk turunun ağustos sonunda veya eylülde başlatılmasını beklediklerini bildirdi. Ghebreyesus, çatışmalara insani ara verilmesinin, can kurtarıcı aşıların ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşması için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

16.08.2024 16:20
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ilk turunun ağustos sonunda veya eylülde başlatılmasını beklediklerini bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felciyle ilgili başlatılması planlanan aşı kampanyasına dair X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"İki aşamalı çocuk felci aşılama kampanyasının, dolaşan virüs varyantının yayılmasını önlemek için ağustos sonu ve eylülde Gazze genelinde başlatılması bekleniyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, çatışmalara insani ara verilmesinin, can kurtarıcı aşıların ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşması için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, taraflardan aşılama kampanyasının iki aşamasında da 7 gün boyunca çatışmalara insani ara vermesini talep ederek, Gazze'deki tüm çocuklar için "en iyi aşının barış" olduğunu vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının başlatılmasını bekliyor - Son Dakika

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