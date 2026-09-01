DSÖ: Gazze'de kış yağmurları su kaynaklı hastalık riskini artıracak, vakalar iki katına çıktı - Son Dakika
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DSÖ: Gazze'de kış yağmurları su kaynaklı hastalık riskini artıracak, vakalar iki katına çıktı

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Dünya Sağlık Örgütü'nün Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, Gazze'de yaklaşan kış sağanaklarının kalabalık yerleşim yerlerini su altında bırakacağını ve su kaynaklı hastalıkların riskini artıracağını bildirdi. Ocak-ağustos döneminde test edilen 6 bin 700'den fazla su örneğinde mikrobiyolojik kirlilik yüzde 6'dan yüzde 18'in üzerine çıkarken, akut sulu ishal vakaları martta 27 bin civarından ağustosta 48 binin üzerine yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, kış mevsimi nedeniyle yaklaşan sağanakların kalabalık yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına neden olacağına değinerek, bunun da su kaynaklı hastalıkların riskini ve yayılmasını artıracağını bildirdi.

Weerdt, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yağışlı kış mevsiminin yaklaştığını belirten Weerdt, "Gazze'deki insanların büyük çoğunluğu hala çok kalabalık, derme çatma çadırlarda yaşıyor. Metrelerce yüksek çöp yığınları sağlık riski oluşturmaya devam ediyor." dedi.

Weerdt, Gazze genelinde kanalizasyonun taşmış olduğunu vurgulayarak, insanların su kamyonlarını beklemek için sokaklarda kuyruk oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekti.

"Mikrobiyolojik kirlilik bu süreçte yüzde 6'dan 18'in üzerine çıktı"

İnsanlara asgari miktarda su sağlamada başarısız olunduğunu kaydeden Weerdt, şunları söyledi:

"Su kalitesi ve su kirliliği büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Bu yıl ocak ve ağustos arasında 6 bin 700'den fazla su örneği test edildi. Mikrobiyolojik kirlilik bu süreçte yüzde 6'dan yüzde 18'in üzerine çıktı. Sonuç olarak aynı dönemde akut sulu ishal vakalarında önemli bir artış gözlemledik. Vakalar neredeyse iki katına çıktı. Martta yaklaşık 27 bin olan vaka sayısı, ağustosta 48 binin üzerine çıktı."

Weerdt, yaklaşan sağanakların, kalabalık yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına neden olacağına değinerek, kanalizasyon, atık su ve kirlenmiş suların insanların uyuduğu, yemek pişirdiği ve çocuklarına baktığı alanlara yayılacağını, bunun da su kaynaklı hastalıkların riskini ve yayılmasını artıracağını kaydetti.

Gazze'de zor durumda olan sağlık sisteminin bu hastalık artışlarına hazırlıklı olmadığının altını çizen Weerdt, "Geçen kış gördüğümüz durum tam olarak buydu ancak şimdi harekete geçersek önlenebilir. Acilen daha kalıcı barınağa, hem miktar hem de kalite açısından sürdürülebilir su teminine ve atık yönetimine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Gazze'de 6 bin 600'den fazla kişinin uzuv amputasyonu nedeniyle uzun süreli rehabilitasyon ve protez veya ortez hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Weerdt, bunların büyük çoğunluğunun Ekim 2023 ile bugün arasında uzuv amputasyonu geçirdiğini anımsattı.

Weerdt, temel ilaç ve malzemelerin büyük ölçekte engelsiz ve hızlandırılmış olarak Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ: Gazze'de kış yağmurları su kaynaklı hastalık riskini artıracak, vakalar iki katına çıktı - Son Dakika

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