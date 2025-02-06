DSÖ: Gazze'de Tıbbi Tahliyeler Hızlandırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DSÖ: Gazze'de Tıbbi Tahliyeler Hızlandırılmalı

DSÖ, Gazze'de 12-14 bin hastanın tıbbi tahliye için yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

06.02.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de durumu kritik olan çok sayıda hasta bulunduğunu belirterek, tıbbi tahliyelerin hızlandırılması çağrısı yaptı.

DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'den video konferans aracılığıyla bağlanarak BM'deki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peeperkorn, Gazze'deki yıkımın çok büyük, tahayyül edilemez düzeyde olduğunu belirterek, 36 hastaneden 18'inin kısmen hizmet verebildiğini ifade etti.

Gazze'deki durumdan BM personeli dahil etkilenmeyen kimse olmadığını dile getiren Peeperkorn, herkesin kaygı bozukluğu ve depresyonla mücadele ettiğini ancak sadece 2 psikiyatrist bulunduğunu söyledi.

Peeperkorn, diğer taraftan ateşkes anlaşmasının ardından saldırılar nedeniyle işlevsiz hale getirilen bazı hastanelerin çok hızlı bir şekilde tekrar hizmet vermeye başladığına dikkati çekerek, bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Tıbbi tahliyeler hızlandırılmalı

Peeperkorn, Gazze'de aralarında yaklaşık 5 bin çocuğun da bulunduğu 12 ila 14 bin hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyacı olduğunu belirterek, bunların yarısının saldırılar nedeniyle yaralı olduğunu, diğerlerinin ise kronik hastalığı bulunduğunu ifade etti.

Refah Sınır Kapısı'nın tahliyeler için açıldığına işaret eden Peeperkorn, "Ancak bu yeterli değil. Tıbbi tahliyeleri hızlandırmalıyız. Daha fazla tıbbi koridora ihtiyacımız var." dedi.

Peeperkorn, DSÖ'nün saldırıları kimin düzenlediğini tespit edemediğini ancak Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık tesislerine 670 saldırı yapıldığını, bunların doktorlar ve siviller dahil 886 ölüme ve 1355 yaralanmaya neden olduğunu dile getirdi.

ABD'nin DSÖ'den çekilme kararıyla ilgili ise Peeperkorn, ABD'nin bu kararı gözden geçireceğini umduğunu, "izolasyon değil işbirliğine odaklanmak" gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ: Gazze'de Tıbbi Tahliyeler Hızlandırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:51 Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı
09:48 Survivor’da Adem ve Hikmet birbirine girdi Fiziksel temasa ramak kaldı Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 00:53:55. #1.11#
SON DAKİKA: DSÖ: Gazze'de Tıbbi Tahliyeler Hızlandırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.