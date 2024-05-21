DSÖ, Gazze'deki El-Avde Hastanesindeki Mahsur Durumdaki Personel ve Hastaların Güvenliği İçin Endişeli - Son Dakika
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DSÖ, Gazze'deki El-Avde Hastanesindeki Mahsur Durumdaki Personel ve Hastaların Güvenliği İçin Endişeli

DSÖ, Gazze\'deki El-Avde Hastanesindeki Mahsur Durumdaki Personel ve Hastaların Güvenliği İçin Endişeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan El-Avde Hastanesindeki sağlık personeli ve hastaların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, 148 personel, 22 hasta ve refakatçilerinin halen mahsur durumda olduğunu bildirdi. Ghebreyesus, İsrail'in hastaneyi kuşatma altında tuttuğunu ve içeri giriş çıkışlara izin vermediğini ifade etti. DSÖ ekibi, hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt sağlamak, kritik hastaları nakletmek ve sağlık çalışanlarına destek olmak için acil tıbbi ekip görevlendirmişti. Ancak yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle ekip başka bir yere taşındı. DSÖ, hastane personelinin ve hastaların güvenliği için insani yardıma erişim ve acil ateşkes çağrısında bulunuyor.

21.05.2024 12:41
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan El-Avde Hastanesindeki sağlık personeli ve hastaların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, 148 personel, 22 hasta ve refakatçilerinin halen mahsur durumda olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırdığı El-Avde Hastanesinin 19 Mayıs'tan bu yana kuşatma altında bulunduğunu, kimsenin içeri girmesine ve dışarı çıkmasına izin verilmediğini aktardı.

"148 hastane personeli, 22 hasta ve refakatçileri halen içeride mahsur kalmış durumda." ifadesini kullanan Ghebreyesus, hastanedeki sağlık personelinin, "20 Mayıs'ta keskin nişancıların binayı hedef aldığını ve hastanenin beşinci katına topçu roketinin isabet ettiği bir saldırı olduğunu" bildirdiğini vurguladı.

DSÖ ekibinin, tıbbi malzeme ile yakıt sağlamak, kritik hastaları nakletmek ve oradaki sağlık çalışanlarına destekte bulunmak için acil tıbbi ekip görevlendirmek üzere nisanda düzenli olarak hastaneyi ziyaret ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle acil sağlık ekibi 13 Mayıs'ta başka yere taşındı. Geriye kalan hastaların ve hastane personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz. Onların korunması, insani yardıma erişim ve acil ateşkes için çağrıda bulunuyoruz."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 562 Filistinli öldürüldü, 79 bin 652 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 506 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ, Gazze'deki El-Avde Hastanesindeki Mahsur Durumdaki Personel ve Hastaların Güvenliği İçin Endişeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: DSÖ, Gazze'deki El-Avde Hastanesindeki Mahsur Durumdaki Personel ve Hastaların Güvenliği İçin Endişeli - Son Dakika
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