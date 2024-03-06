DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki çocuklar açlık nedeniyle hayatını kaybedebilir - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki çocuklar açlık nedeniyle hayatını kaybedebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan bombardıman sonucu açlıkla mücadele eden çocukların hayatını kaybedebileceğini belirtti. Ghebreyesus, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılması ve ateşkes çağrısında bulundu. İsrail'in bölgeye yardım girişini engellemesi sonucunda 18 çocuğun öldüğü ve birçok çocuğun açlıkla mücadele ettiği belirtildi.

06.03.2024 16:48
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bombardımandan kurtulan çocukların açlık nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söyledi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Gazze'de yaşanan açlık ve çocukların bu sebeple yaşamını yitirmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de bombardımandan kurtulan çocuklar kıtlık nedeniyle hayatını kaybedebilir." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'de daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, Gazze için "ateşkes" çağrısını da yineledi.

İsrail yaklaşık 5 aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir "insani felakete" neden olurken İsrail'in "aç bırakma politikası" bugüne kadar en küçüğü 14 günlük bebek olmak üzere, 18 çocuğun ölümüne yol açtı.

Kaynak: AA

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