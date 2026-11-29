Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Küba'daki hastane koridorlarının kocaman umutlar taşıyan minik ellerle dolu olduğunu kaydederek, "Çocuklar, siyasi çekişmelerin bedelini asla ödememeli. Onların hatırına, ABD'ye yaptırımları kaldırması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Küba ziyaretine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Kısa bir süre önce Küba'dan döndüğünü ve gördükleri karşısında büyük üzüntü duyduğunu belirten Ghebreyesus, hastane koridorlarının kocaman umutlar taşıyan minik ellerle dolu olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Sağlık çalışanları ise ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Çocuklar, siyasi çekişmelerin bedelini asla ödememeli. Onların hatırına, ABD'ye yaptırımları kaldırması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.