DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, COP31'de Antalya sağlık girişimine destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, COP31'de Antalya sağlık girişimine destek çağrısı yaptı

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, COP31'de ülkeleri Türkiye'nin Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi'ne destek vermeye çağırdı. İklim krizinin sağlık krizi olduğunu belirten Ghebreyesus, yetersiz finansman ve kapasitenin planların uygulanmasını engellediğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) başlatılan "Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi" için destek çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"İklim krizi bir sağlık krizidir." ifadesini kullanan Ghebreyesus, aşırı sıcaklık, seller, kuraklık ve hava kirliliğinin milyarlarca insanı etkilediğini ve sağlık sistemlerini zorladığını belirtti.

Ghebreyesus, sağlık bakanlarının, iklim değişikliğinin toplulukları ve ülkeleri üzerindeki etkilerini çok iyi bildiğini ve onların deneyimleri ile çözümleri "iklim eylemi" müzakerelerinin kritik bir parçasını oluşturması gerektiğini vurguladı.

Yetersiz finansman ve kapasitenin, ulusal sağlık ve iklim değişikliği planlarının uygulanmasında önemli engeller olmaya devam ettiğinin altını çizen Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"COP31 Sağlık Günü Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda ülkeleri, COP31 ev sahibi Türkiye tarafından başlatılan ve iklim krizinden sağlığı korumak için birbirimizden öğrenmenin pratik bir yolunu sunan Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi (AIR) desteklemeye çağırdım."

Ghebreyesus, Brezilya'da gerçekleşen COP30 sırasında kabul edilen Belem Sağlık Eylem Planı'nın uygulanması gerektiğine değinerek, iklime dayanıklı sağlık sistemlerinin finanse edilmesi ve COP31 müzakerelerinde sağlığın ön plana çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA
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