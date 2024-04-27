DSÖ Genel Direktörü: Haiti'deki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde - Son Dakika
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DSÖ Genel Direktörü: Haiti'deki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

DSÖ Genel Direktörü: Haiti\'deki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Haiti'deki silahlı saldırılar nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtti. Ghebreyesus, başkent Port-au-Prince'deki hastanelerin ve diğer sağlık merkezlerinin normal kapasitenin altında çalıştığını ve insanların temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını ifade etti. Haiti'ye destek çağrısında bulunan Ghebreyesus, uluslararası toplumun yardımını artırması gerektiğini vurguladı. Haiti'de silahlı çetelerin saldırıları sonucunda 4 bin mahkum firar etmiş, 12 kişi hayatını kaybetmiş ve ülkede çete şiddeti nedeniyle 2 bin 500 kişi öldürülmüştü.

27.04.2024 11:43
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Haiti'deki sağlık sisteminin bölgedeki silahlı saldırılardan dolayı "çöküşün eşiğinde" olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, sosyal medya hesabı X'ten, Haiti'deki şiddet olaylarının sağlık sistemi üzerindeki etkisine yönelik açıklamalarda bulundu.

Silahlı çetelerin saldırıları dolayısıyla Haiti'deki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, başkent Port-au- Prince'deki hastanelerin ve diğer sağlık merkezlerinin neredeyse yarısının normal kapasitenin altında çalıştığını kaydetti.

Ghebreyesus, normal kapasitede çalışan sağlık kuruluşlarının ise tedariklerinin azaldığına dikkati çekerek "Bu, insanların temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Haiti'ye desteğini artırması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Haiti'de ne olmuştu?

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını isteyen silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, suçluların yakalanması için olağanüstü hal ilan etmişti.

Başkentin çeşitli bölgesinde yolları kapatan silahlı çeteler, uluslararası havalimanının operasyonlarını durdurmaya çalışmış ve temel ihtiyaç ürünleriyle dolu konteynerlerin geldiği ülkenin en büyük limanının düzenli çalışmasını aksatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) 22 Nisan'da, Haiti'de 2024'ün ilk 3 ayında çete şiddeti nedeniyle 2 bin 500 kişinin öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü: Haiti'deki sağlık sistemi çöküşün eşiğinde - Son Dakika

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