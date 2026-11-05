DSÖ, Myanmar'da 2026'da sağlık sektörüne 65 saldırıda 63 ölüm bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Myanmar'da 2026'da sağlık sektörüne yönelik 65 saldırı düzenlendiğini ve bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e çıktığını bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Myanmar'da 4 Kasım'da gerçekleşen sağlık hizmetlerine yönelik bir başka saldırının Sagaing bölgesinin Kawling kasabasında en az 5 sağlık çalışanının ölümüne yol açtığını belirten Ghebreyesus, "Myanmar'da, 2026'da sağlık sektörüne yönelik saldırıların toplam sayısı 65'e, saldırılar neticesinde ölümlerin sayısı ise 63'e çıktı." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, çatışmalar ve afetler nedeniyle Myanmar'da 4 milyon kişinin yerinden edildiğine işaret ederek ülkenin sağlık sisteminin halihazırda tekrarlayan salgınlar, yeniden ortaya çıkan sıtma ve diğer sektör kaynaklı hastalıklarla mücadele ettiğini belirtti.

Devam eden saldırıların insanları hayat kurtarıcı bakımdan mahrum bıraktığını kaydeden Ghebreyesus, "Sağlık hizmetleri hedef değildir, her zaman korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticilerini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar başlamıştı.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.