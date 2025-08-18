DSÖ, Pakistan'a Tıbbi Malzeme Gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yıkıcı sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için tıbbi malzeme gönderdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Pakistan'daki sel felaketine ilişkin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Pakistan'daki yıkıcı sel felaketinin birçok kişiyi etkilediğine işaret eden Ghebreyesus, sevdiklerini kaybedenlere en içten taziye dileklerini iletti.

Ghebreyesus, "DSÖ, hükümetin sağlık ihtiyaçlarını karşılamasını destekliyor ve 15 bin kişiyi tedavi etmek için tıbbi malzeme gönderdi." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında 351 kişi hayatını kaybetmişti.