DSÖ Sözcüsü: Ukrayna'da 2026'da depolara yönelik 20 saldırıdan 15'i sağlık tesislerini vurdu - Son Dakika
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DSÖ Sözcüsü: Ukrayna'da 2026'da depolara yönelik 20 saldırıdan 15'i sağlık tesislerini vurdu

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DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Ukrayna'da 2026'da en az 20 saldırının insani yardım depolarını etkilediğini, bunlardan 15'inin sağlık malzemesi bulunan depolara yönelik olduğunu açıkladı. Kiev bölgesinde dün gece DSÖ'nün ana depolarından biri hava saldırısıyla vuruldu; can kaybı yaşanmazken hasar ve stok kayıpları değerlendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Ukrayna'da 2026'da en az 20 saldırının insani yardım malzemelerinin yer aldığı depoları etkilediğini bildirerek, bunlardan 15'inin sağlıkla ilgili malzemelerin bulunduğu depolara yönelik olduğunu kaydetti.

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında Şubat 2022'den bu yana Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'daki saldırılara dair değerlendirmede bulundu.

Dün gece Kiev bölgesinde bir hava saldırısının insani yardım malzemeleri ve tıbbi ihtiyaç maddelerinin depolandığı DSÖ'nün ana depolarından birini etkilediğini kaydeden Lindmeier, "Yoğun duman ve güvenlik endişeleri nedeniyle bölgeye erişim kısıtlı kaldı. Olası hasar ve stok kayıplarına ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Saldırılardan hiçbir DSÖ personeli etkilenmedi." ifadelerini kullandı.

Lindmeier, son 3 ayda ülkenin farklı bölgelerinde DSÖ tarafından kullanılan ve gerekli tıbbi malzemeleri içeren depolara yönelik 3 saldırının gerçekleştiğini kaydetti.

İki hafta önce DSÖ'nün Dinyeper'deki insani yardım deposuna yapılan bir saldırının yaklaşık 225 bin kişiyi desteklemek için tasarlanan tıbbi malzeme ve ekipmanın yarısının kaybına yol açtığını anımsatan Lindmeier, "Saldırılar, ülke genelindeki insani yardım operasyonlarını etkileyen daha geniş bir örüntünün parçasıdır. 2026 yılında en az 20 saldırı insani yardım malzemelerinin yer aldığı depoları etkiledi. Bunlardan 15'i sağlıkla ilgili insani yardım malzemelerinin bulunduğu depolara yönelikti." dedi.

Lindmeier, BM ve DSÖ'ye ait tesislerin ve depoların yerlerinin çatışmanın tüm tarafları tarafından bilindiğini söyledi.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası, Güncel, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ Sözcüsü: Ukrayna'da 2026'da depolara yönelik 20 saldırıdan 15'i sağlık tesislerini vurdu - Son Dakika

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