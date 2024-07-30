DSÖ: Sudan'da Sağlık Tesislerine Yönelik Saldırılar Artıyor

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PORT Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da sağlık tesislerine yönelik artan saldırılardan dolayı dehşete düştüklerini ve son 8 haftada 22 benzer saldırının doğrulandığını bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik artan saldırılardan dehşete düştü. Yalnızca son 8 haftada 22 saldırı doğrulandı." ifadesine yer verildi.

Sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların kınanacak nitelikte ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, Sudan'da bir yıldan uzun süredir devam eden savaş nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin ciddi şekilde kısıtlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Sudan'da tıbbi tesislere, personele ve malzemelere yönelik saldırıların, Sudan'daki sağlık sistemini "ipliğe bağlı" bıraktığı vurgulanarak, "Hastaneler, sağlık tesisleri, ambulanslar ve diğer sağlık varlıkları, devam eden savaş nedeniyle amansız çatışmalara ve sık sık yerinden edilmelere katlanan Sudan halkı için bir can simididir." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da sağlık çalışanlarının, "milyonlarca insana hizmet etme kararlılıklarıyla inanılmaz zor koşullarda çalışarak hayat kurtarıcı bakım sağlamaya devam ettiği" belirtilen açıklamada, "Ancak azimleri ve özverileri, bombardıman, taciz, korkutma, yaralanma ve ölümle ödüllendiriliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuka göre, sağlık hizmeti, sağlık varlıkları, sağlık çalışanları ve hastalar savaşta bile korunmalıdır." hatırlatması yapıldı.

Barışın, Sudan halkının sağlığını güvence altına almak ve ülkenin sağlık sistemini yeniden inşa etmek için bir ön koşul olduğunun altı çizildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.