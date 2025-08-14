DSÖ: Sudan'daki Saldırılar Dehşet Verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da sivillere ve yerinden edilen kişilerin kaldığı kamplara yönelik saldırıların dehşet verici olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalara ilişkin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Sudan'da sivillere ve yerinden edilmiş kişilerin kamplarına yönelik büyük çaplı saldırıların devam etmesi dehşet verici." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, tüm sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Sudan için insani ve sağlık yardımlarına acilen ve engelsiz erişim sağlanmasını talep ederek, "Barış, en iyi ilaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor.