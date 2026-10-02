DSÖ Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yaklaşık 3 bin 500 saldırı kaydetti

Uzmanlar, Avrupa'daki hastanelerin savaşa ve güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklarında eksiklikler bulunduğunu, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Rapporteur'ün haberine göre, Avusturya'nın Bad Hofgastein beldesinde dün düzenlenen Avrupa Sağlık Forumu'nda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sağlık sistemlerinin karşı karşıya kaldığı riskler ele alındı.

Avrupa Hastane ve Sağlık Hizmetleri Federasyonu Başkanı Henriette Neumeyer, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'yı yalnızca artan sağlık harcamaları ve başka ülkelerden gelen hastaların tedavisi yoluyla etkilemediğini, ülkelerin farklı kriz senaryolarına da hazırlanması gerektiğini söyledi.

Üye ülkelerin hazırlık düzeyleri arasında önemli farklılıkların bulunduğuna işaret eden Neumeyer, araştırmaların Almanya ve Hollanda gibi mali kaynakları güçlü sağlık sistemlerinde bile eksiklikler olduğunu gösterdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Ukrayna temsilcisi Jarno Habicht de savaşın sağlık sistemini, toplum sağlığını ve toplumun tamamını ağır sınavdan geçirdiğini ifade etti.

Habicht, DSÖ'nün Ukrayna'da birinci basamak sağlık merkezleri, hastaneler ve ambulanslar dahil sağlık hizmetlerine yönelik yaklaşık 3 bin 500 saldırıyı kayda aldığını bildirdi.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların insani yardım ihtiyacını artıracağı uyarısı

İlaç depolarının son aylarda giderek daha sık tahrip edildiğine ve tedarikin aksadığına dikkati çeken Habicht, 2026 yazından bu yana sivil altyapıya yönelik saldırıların insani yardım ihtiyacını artıracağı uyarısında bulundu.

Forumda uzmanlar, sağlık sistemlerinin krizlere dayanıklılığını artırmak için ilaç ve tıbbi malzeme tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, personel açığının giderilmesi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Siber saldırılar ve yanlış bilginin yayılması da sağlık sistemlerine yönelik tehditler arasında değerlendirildi.

Avrupa'da uzun randevu ve tedavi bekleme süreleri, personel yetersizliği ve artan maliyetler, sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor. Son dönemde bu sorunlara olası savaş ve diğer büyük krizlerde sağlık hizmetlerinin nasıl sürdürüleceğine ilişkin kaygılar da ekleniyor.