DSÖ Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yaklaşık 3 bin 500 saldırı kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSÖ Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yaklaşık 3 bin 500 saldırı kaydetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, Avrupa hastanelerinin savaş ve kriz hazırlığında eksiklikler olduğunu, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. DSÖ Ukrayna temsilcisi, ülkede sağlık hizmetlerine yönelik yaklaşık 3 bin 500 saldırı kaydedildiğini, ilaç tedarikinin aksadığını aktardı.

Uzmanlar, Avrupa'daki hastanelerin savaşa ve güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklarında eksiklikler bulunduğunu, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Rapporteur'ün haberine göre, Avusturya'nın Bad Hofgastein beldesinde dün düzenlenen Avrupa Sağlık Forumu'nda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sağlık sistemlerinin karşı karşıya kaldığı riskler ele alındı.

Avrupa Hastane ve Sağlık Hizmetleri Federasyonu Başkanı Henriette Neumeyer, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'yı yalnızca artan sağlık harcamaları ve başka ülkelerden gelen hastaların tedavisi yoluyla etkilemediğini, ülkelerin farklı kriz senaryolarına da hazırlanması gerektiğini söyledi.

Üye ülkelerin hazırlık düzeyleri arasında önemli farklılıkların bulunduğuna işaret eden Neumeyer, araştırmaların Almanya ve Hollanda gibi mali kaynakları güçlü sağlık sistemlerinde bile eksiklikler olduğunu gösterdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Ukrayna temsilcisi Jarno Habicht de savaşın sağlık sistemini, toplum sağlığını ve toplumun tamamını ağır sınavdan geçirdiğini ifade etti.

Habicht, DSÖ'nün Ukrayna'da birinci basamak sağlık merkezleri, hastaneler ve ambulanslar dahil sağlık hizmetlerine yönelik yaklaşık 3 bin 500 saldırıyı kayda aldığını bildirdi.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların insani yardım ihtiyacını artıracağı uyarısı

İlaç depolarının son aylarda giderek daha sık tahrip edildiğine ve tedarikin aksadığına dikkati çeken Habicht, 2026 yazından bu yana sivil altyapıya yönelik saldırıların insani yardım ihtiyacını artıracağı uyarısında bulundu.

Forumda uzmanlar, sağlık sistemlerinin krizlere dayanıklılığını artırmak için ilaç ve tıbbi malzeme tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, personel açığının giderilmesi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Siber saldırılar ve yanlış bilginin yayılması da sağlık sistemlerine yönelik tehditler arasında değerlendirildi.

Avrupa'da uzun randevu ve tedavi bekleme süreleri, personel yetersizliği ve artan maliyetler, sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor. Son dönemde bu sorunlara olası savaş ve diğer büyük krizlerde sağlık hizmetlerinin nasıl sürdürüleceğine ilişkin kaygılar da ekleniyor.

Kaynak: AA
Dünya Sağlık ÖrgütüGüvenlikSağlıkGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Başkanlık seçiminde ortalık savaş alanına döndü İzmir’de Yeni Partililer birbirine girdi Başkanlık seçiminde ortalık savaş alanına döndü! İzmir'de Yeni Partililer birbirine girdi
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
12:27
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 13:25:27. #7.12#
SON DAKİKA: DSÖ Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yaklaşık 3 bin 500 saldırı kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei