DSP'den Bayram Ziyaretleri

Demokratik Sol Parti (DSP) Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerle karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, siyasi partilerin temsilcileri, DSP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında bir araya gelerek bayramlaştı.

Partiyi, Genel Merkez Kabul Heyeti adına DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, PM Üyesi Deniz Çağlar, Genel Merkez Araştırma Kurulu Başkanı Ömer Özdoğan ve Örgüt Kurulu Strateji Sorumlusu Sevilay Doğan temsil etti.

Bayramlaşma kapsamında MHP, Vatan Partisi, CHP, Demokrat Parti, BBP, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetleri, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.