DSP Genel Başkanı Aksakal, Batı Trakya'daki yeni müftü atamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, Batı Trakya'daki yeni müftü atamasına tepki gösterdi

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DSP Genel Başkanı Aksakal, Bayrampaşa'daki kongrede Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkının tartışılamaz olduğunu söyledi. Yunanistan'ın yeni müftü atamasını kabul edilemez bulan Aksakal, Ege Adaları'ndaki askeri faaliyetlere de tepki gösterdi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, " Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığının kendi müftülerini seçme hakkı tartışılamaz bir gerçektir." dedi.

Aksakal, Bayrampaşa Belediyesi Binası Tiyatro Salonu'ndaki kongrede yaptığı konuşmada, İstanbul'un tarihi ve kültürel önemine değinerek, kentin sorunlarına yönelik çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'un yalnızca tarihi eserleriyle değil, burada yaşayan milyonlarca insanın emeği ve kültürüyle de önemli olduğunu belirten Aksakal, kentin tarihi mirasının korunması, ulaşım, barınma ve deprem sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Aksakal, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki faaliyetleri ve Batı Trakya'daki müftü atamalarına tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1923 yılında Lozan, 1947'de Paris Barış Antlaşmalarıyla silahsız olması kararlaştıran Ege Adalarının neredeyse tümüne askeri birlikler konuşlandırmışlar ve Türk devletinin sabır sınırlarını test etmeye devam etmektedirler. Şimdi yeniden Batı Trakya Türklerinin azınlık haklarının bir anlamda mütemmim cüzü olan dini inançlarını kendi seçtikleri din adamlarıyla yaşaması güvence altında olmasına rağmen yeni müftü ataması yapmaları kabul edilebilir değildir. Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığının kendi müftülerini seçme hakkı tartışılamaz bir gerçektir."

"Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" çalışmalarına DSP olarak katıldıklarını ve önemli katkılar sunduklarını belirten Aksakal, terörün sona erdirilmesine yönelik girişimleri desteklediklerini söyledi.

Aksakal, İstanbul'da yaşayan vatandaşların hayat pahalılığı, ulaşım ve barınma gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Bir insanın evinden işine ulaşması saatlerini alıyorsa, kazandığı ücretin önemli bir bölümü kiraya gidiyorsa, yaşadığı mahallede çocuklarını güvenle büyütmekte zorlanıyorsa burada yalnızca bireysel sorunlardan değil, kent politikalarının temel meselelerinden söz etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul'un deprem riskine karşı hazırlanmasının önemine işaret eden Aksakal, "İstanbul'un deprem riskini siyasi tartışmaların günlük konusu olmaktan çıkarmak zorundayız. Depreme hazırlık, bir partinin ya da bir belediyenin tek başına üstlenebileceği mesele değildir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere, bilim insanlarından meslek odalarına, yapı sektöründen vatandaşlarımıza kadar herkesin sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Aksakal, İstanbul'daki parti örgütlerinden 39 ilçenin tamamında aktif çalışmalar yürütmelerini, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm önerileri geliştirmelerini istedi.

Kongrede mevcut il başkanı Çiğdem Mercan tek aday olarak yer aldı.

Kaynak: AA
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