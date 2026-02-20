DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Emeklilere Ramazan İçin 5 Bin Liralık "Sofra Katkısı" ve Bayramda En Az 10 Bin Lira İkramiye Önerisi

(ANKARA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, emeklilere ramazan için 5 bin lira "sofra katkısı" ve bayramda en az 10 bin lira ikramiye verilmesini önerdi. Aksakal, terör örgütlerinin silah bırakmasının temel şart olduğunu belirterek "Devlet kararlıdır ve bu artık onlar için son şanstır" dedi.

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyen Aksakal, ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilere destek verilmesi gerektiğini söyledi. Aksakal, "Emeklilerimize 2026 yılı için beklentilerine uygun olarak verilemeyen maaş zammına katkı olması için ramazan ayı başında hesaplarına yatırılmak şartıyla 5 bin lira 'sofra katkısı', bayram için ise ikramiye tutarının en az 10 bin lira olarak belirlenmesini Demokratik Sol Parti olarak öneriyoruz" dedi. Bu miktarın yeterli olmadığını kendilerinin de bildiğini ifade eden Aksakal, ancak bunun emeklilerin bayram döneminde bir nebze rahatlamasını sağlayacağını kaydetti.

"Adalet Bakanımızın yemin etmesini engellemeye yönelik girişimleri kınadığımızı belirtmek isterim"

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan kabine değişikliğine değinen Aksakal, Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'ye başarı diledi. TBMM'de yemin töreni sırasında yaşananlara değinen Aksakal, "Bu süreçte bazı nahoş hadiseleri de yaşamış olmanın burukluğu da demokratik nizam adına, yüce parlamentonun saygınlığı adına içimizi acıtmıştır. Sayın Bakanların TBMM'de bu görevlerine atanmaları sonrası Anayasa hükümleri kapsamında yerine getirmeleri gereken yemin işlemi sırasında CHP'li bazı milletvekillerinin fiziksel engel yaratma, özellikle Adalet Bakanımızın yemin etmesini engellemeye yönelik yersiz girişimlerini yadırgadığımızı ve kınadığımızı da belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"Bu saatten sonra gerek dağdaki terörist elebaşları gerekse sivil uzantıları ortaya konulan stratejiye eksiksiz riayet etmelidir"

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreçte yürütülen çalışmalara değinen Aksakal, "Devlet, 40 yıldan fazla süredir devam eden terör belasından toplumu kurtarmak amacıyla bu süreci başlatmıştır. Bu saatten sonra gerek dağdaki terörist elebaşları gerekse sivil uzantıları ortaya konulan stratejiye eksiksiz riayet etmelidir. Dolayısıyla, bu saatten sonra gerek dağdaki terörist elebaşları gerekse Meclis'teki sivil temsilcileri 'yan yattı, çamura battı' kabilinden bahanelere sığınamaya kalkışmamalı, ortaya konulan stratejiye eksiksiz riayet etmeli, bin yıldır birlikte yaşamanın, Türk-Kürt evlenerek bir aile olmanın, ticaret yaparak ortak olmanın, kısacası etle tırnak olmanın gereğini yerine getirmelidir. Aksi halde devlet kararlıdır ve bu artık onlar için son şanstır" ifadelerini kullandı."

"Anayasa'nın 42'nci ve 66'ncı maddelerinde değişikliğe gidileceği beklentileri hayal kurmakla eşdeğer"

Aksakal, "İmralı'daki PKK elebaşının sözde 'umut hakkı' gibi bir sonucu beklemesi, örgüt mensuplarının bağımsız Türk yargısına hesap vermeden sivil hayata geçiş yapılabileceği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasası'nda ifadesini net olarak bulmuş ilk dört maddesinin, devamında 42'nci ve 66'ncı maddeleri üzerinde bir değişikliğe gidilebileceği gibi beklentilerin hayal kurmakla eşdeğer olacağı asla akıllardan çıkarılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, on binlerce evladının şehit edilmesinin müsebbibi bir terörist için müstakil villalarda özel hizmetçilerini ve sekreteryasını yaratacak zemini hazırlama gibi bir yanlışa düşmeyecektir, düşmemelidir" diye konuştu.

Tutuklu yargılamalara yönelik eleştirilere de değinen Aksakal, "Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yürütülen rüşvet, irtikap, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, sahte evrak düzenleme, siyasi casusluk, kısacası aklınıza gelebilecek her türlü yüz kızartıcı suçların bir arada soruşturulduğu bir davanın muhatapları için ısrarla gündemde tutulan 'tutuksuz yargılansınlar' feryadı, faillerin adaletin pençesinden kurtulma reflekslerinin tezahürüdür. Şu bir gerçektir ki, vatan hainleri ve yüz kızartıcı suç işleyenler hem kaçabilir hem de delil yok etmeye yeltenebilir" dedi.