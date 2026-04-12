DSP Genel Başkanı Aksakal'dan İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Türk devleti, tarihi boyunca bir tek Kürt kardeşimizin canına halel getirmemiş ama terörist kimliğinde de hiçbirinin nüfus cüzdanına bakmamıştır." ifadesini kullandı.

Aksakal, yaptığı açıklamada, Türk devletinin tarih boyunca hiçbir Kürt vatandaşına zarar vermediğini, terörle mücadelenin etnik kimlik üzerinden değil, terör örgütleriyle yürütüldüğünü vurguladı.

Şanlı Türk ordusunun tarihini okuma fırsatı bulamamış muhterislerin, can havliyle klavyesinden dökülen bu talihsiz tanımlamaların, eli kanlı bir katilin panik içinde bütün tuşlara basma refleksi olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Aksakal, "Türk devleti, tarihi boyunca bir tek Kürt kardeşimizin canına halel getirmemiş ama terörist kimliğinde de hiçbirinin nüfus cüzdanına bakmamıştır. Hamas'ın ortağı da İsrail'in ta kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.